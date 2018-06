Teenagere sigtes for drabsforsøg for stenkast på motorvej

To unge mænd er sigtet for drabsforsøg, efter at have erkendt at stå bag adskillige stenkast fra motorvejsbroer ved Flensborg.

Det beretter Flensborg Politi til Flensborg Avis.

Politiet anholdt torsdag aften de to mænd, som er 18 og 19 år og kommer fra Nordtyskland. De erkendte at stå bag talrige kast af sten.