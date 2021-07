Teenagere fra svensk bande idømmes 16 år for dobbeltdrab

Som udsendte af banden Dødspatruljen fra en forstad til Stockholm, dræbte de to mænd fra den rivaliserende gruppering Shottaz i Herlev i juni 2019. Her forsøgte de også at dræbe en tredje, som dog slap væk.

To unge fra en svensk bande idømmes fredag af Østre Landsret fængsel i 16 år i sagen om et dobbeltdrab i Herlev. De var begge 17 år på gerningstidspunktet.

Tre andre, der var over 18 på gerningstidspunktet, og som deltog i det nøje planlagte angreb, dømmes fængsel på livstid.

Afgørelsen med hensyn til de to yngste er en ændring i forhold til byrettens dom. Den lød på fængsel i 20 år, som er absolut maksimum.

- Det er en meget grov forbrydelse, I har begået, siger retsformanden, Annette Dam Ryt-Hansen, henvendt til de fem mænd.

- Der er ingen formildende omstændigheder i den handling, I har begået, tilføjer hun.

De fem reagerer ikke synligt på dommen. Et par af dem har sat kasketten omvendt på, da de af betjente føres ud af retssalen.

Frem til 2010 kunne en mindreårig højst straffes med fængsel i otte år. Folketinget besluttede så at fjerne loftet.

Der er ikke tidligere afsagt domme om lignende grov kriminalitet begået af en mindreårig i regi af en bande.

Senioranklager Steen Saabye fra Statsadvokaten i København erklærer sig tilfreds med afgørelsen. Og han siger, at han er helt enig med udsagnet fra kollegaen Rasmus Kim Petersen, da byretten afsagde dom sidste år:

- Dommen sender et markant signal til svenske bandekriminelle om ikke at tage deres konflikter med til Danmark.

Under sagen i landsretten har en af de to dengang 17-årige sagt, at det var ham, der affyrede et skydevåben på parkeringspladsen i Sennepshaven i Herlev.

Da det ene offer var blevet ramt og lå halvvejs inde under en bil, gik en af angriberne tæt på og skød igen på nært hold mod den sårede mand. Dette offer blev ramt 19 gange.

Den anden blev truffet i låret. Han mistede livet som følge af forblødning.

Under sagen har en svensk politimand fortalt landsretten, at bandeledere i Sverige ofte får ganske unge til at begå de groveste forbrydelser. Det skyldes, at unge i Sverige straffes forholdsvist mildt.

Blandt de tre, der er blevet idømt livstid, er en ledende figur i banden, der også kaldes DP eller 3MST, Mohamed Abdigahni Ali på 23 år.

De to andre er Benjamin Owusu Afriyie på 26 og 21-årige Mansor Abdi Isamil.

Alle fem udvises i øvrigt af Danmark.