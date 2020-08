Teenager erkender dominansvold i Sønderborg

I en opsigtsvækkende sag om fænomenet dominansvold har en 16-årig dreng fredag i retten i Sønderborg blandt andet erkendt at tvinge en jævnaldrende til at kysse sin sko.

Derudover erkender den 16-årige også at have udsat offeret for spark, slag og skaller

I store træk forklarede den tiltalte, at han havde gjort det, fordi den jævnaldrende havde "spillet smart". Det fortæller anklageren i sagen, Kristen Flethøj Ege til Ritzau.