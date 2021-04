Teenager anholdt i sag om seksuelt overgreb på 12-årig pige

Pigen blev overfaldet fredag eftermiddag på et stisystem. Her blev hun trukket ind i et buskads og udsat for anden seksuel omgang end samleje.

Hun var nogle minutter før overfaldet stået af bussen. På vej hjem ad stisystemet mellem Flittergræsset og Fraugde-Radby-Vej blev hun grebet bagfra og trukket ind buskadset, hvor overgrebet fandt sted.

Efter straffeloven er der tale om voldtægt, når ofret er mindreårig, også når der er tale om anden seksuel omgang end samleje.

Efterfølgende udsendte politiet en efterlysning af gerningsmanden, som blandt andet blev beskrevet som en 16-årig dreng.

Vagtchefen kan ikke oplyse, hvordan den sigtede forholder sig til sagen - eller hvorfor han er blevet løsladt.

Der er foreløbig ikke planer om, at han skal fremstilles i grundlovsforhør.