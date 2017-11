Teenagepige fra Kundby undgår forvaring for terrorplaner

Østre Landsret straffer en 17-årig pige fra Kundby med fængsel i otte år for at have forsøgt at angribe to sjællandske skoler med hjemmelavede bomber.

Dermed afviser dommere og nævninger at rette sig efter en anbefaling fra Retslægerådet. Her mener eksperterne, at pigen er så farlig, at hun bør idømmes forvaring - det vil sige indespærring på ubestemt tid.