Teaterchef kalder kollegas kritik af kvindesyn selvpromovering

Sådan lød den skarpe kritik fra teaterdirektør Jon Stephensen fra Aveny-T på Frederiksberg, efter at han for nylig så "Skatteøen" med sin datter på Folketeatret.

Ifølge Jon Stephensen er opsætningen på Folketeatret et eksempel på, at dansk teater hænger fast i klassiske teaterforestillinger med et forstokket kvindesyn, da alle kvinderoller "enten er prostituerede eller nogle, du bare kan tage på brysterne eller klapse i røven".

Kritikken preller dog af på Kasper Wilton, der er teaterchef på Folketeatret. Han kalder Stephensens bredside usaglig og et forsøg på at promovere hans eget teater.

- Jeg har lidt svært ved at stille mig op i en Umbrella-kontekst for at promovere Jon Stephensens forestilling og sige undskyld for, at vi laver en brandgod og ambitiøs udgave af Skatteøen, siger Kasper Wilton.

- Det synes jeg simpelthen er spild af min tid. Jeg vil gerne lytte til kritik og svarer gerne, men det skal altså have et element af saglighed, tilføjer han.

Teaterchefen henviser til, at Aveny-T i denne uge har premiere på forestillingen "Klædt af". Den bygger på den såkaldte Umbrella-sag, hvor over 1000 unge blev sigtet for deling af en sexvideo med seksuelt indhold af mindreårige.

Kasper Wilton medgiver, at de kvindelige karakterer i Folketeatrets opsætning af "Skatteøen" er en mor og en prostitueret.

Han afviser dog, at opsætningen viderefører et forstokket kvindesyn.

- Menneskesynet i Skatteøen er klichéagtigt, fordi både mænd og kvinder er fremstillet som klichéer. Der er ingen forskel. Der er total lighed, og der er ikke nogen, der bliver udstillet på bekostning af andre, siger teaterchefen.

Han tvivler i øvrigt på, at Jon Stephensen overhovedet har været inde og se Skatteøen, som han hævder over for Ritzau.

- At der skulle være nogen, der bliver taget på brysterne, det forekommer slet ikke i stykket, men overdrivelse fremmer åbenbart forståelsen, siger Kasper Wilton, der ikke har meget til overs for kollegaens udlægning.

- Jon Stephensen har en mening om alt, og især hvis han kan promovere sit eget teater, siger Kasper Wilton og understreger, at alle kan gå ind og se Folketeatrets forestilling uden at blive krænket.

- Det hele er et eventyr, og det skal opleves med humor, og hvis man trækker humoren og klichéerne ud af ligningen, så ser du ikke stykket. Så ser du kun dine egne fordomme og agendaer.