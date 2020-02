Teater og film med udsatte unge får Finn Nørgaard-pris

På femårsdagen for skudattentatet i København, hvor filminstruktør Finn Nørgaard og den jødiske vagt Dan Uzan blev dræbt i 2015, uddeles Finn Nørgaard-prisen fredag for femte gang.

Prisen går i år til virksomheden C:NTACT, som arbejder med at fortælle personlige historier gennem teater, radio og filmproduktioner. Arbejdet har til formål at forhindre radikalisering af unge.

Med prisen følger også 50.000 kroner.

- C:NTACT gør et utrolig flot stykke arbejde for en hel masse sårbare mennesker, som er i fare for at blive radikaliseret, siger næstformand i foreningen Jesper Lynghus.

- Finn (Nørgaard red.) var en handlingsmand, og man kan kun handle, hvis man har en bedre forståelse af sig selv. Så er det også lettere at gøre sig selv accepteret for omverdenen.

- Det, C:NTACT gør, er, at de lærer folk i sårbare positioner om, hvem de selv er. Sådan at de ikke pludselig en dag går ud og eksploderer i vold og had, siger han.

Foreningen uddeler samtidig et arbejdslegat på 30.000 kroner til den humanitære hjælpeorganisation Inside Out.

Organisationen er stiftet af Camilla Johnson, og den hjælper unge med at bryde ud af negativ social kontrol i religiøse fællesskaber. Stifteren har selv prøvet at bryde ud af en kristen sekt.

Der uddeles også en ildsjælspris, som gives til kriminalassistenten Thorleif Link, som står bag den såkaldte "Aarhus-model". Begrundelsen for modtagelsen er, at han har gjort en ekstraordinær indsats for antiradikalisering.

Selve foreningen er stiftet af Finn Nørgaards familie og hans nærmeste venner, efter at han blev dræbt af gerningsmanden Omar el-Hussein foran Krudttønden.

Senere samme aften affyrede gerningsmanden også skud foran synagogen i Krystalgade i København. Her blev Dan Uzan, som stod vagt foran synagogen, dræbt.