Taxa satte skub i croonende birollemester

Når skuespilleren Jesper Lohmann den 30. oktober fylder 60 år, er det med en lang og broget karriere bag sig på både teatret, tv-skærmen og det store lærred.

Som helt ung forlod han sin småborgerlige opvækst i Ledøje-Smørum nordvest for København for at forfølge drømmen om at stå på de skrå brædder.