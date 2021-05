Taskforce skal dele fund fra syriske lejre

I to lejre i det nordlige Syrien sidder børn med forskellige former for tilknytning til Danmark. En taskforce har besøgt lejrene. Onsdag får politikerne på Christiansborg for første gang at høre fra taskforcen, der har fået til opgave at finde en vej hjem for børnene, der ikke betyder, at forældrene følger med. (Arkivfoto)

Foto: Baderkhan Ahmad/Ritzau Scanpix