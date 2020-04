Tandlæger og fysioterapeuter skal spørge til coronasymptomer

God afstand mellem personale og borgere, luft mellem hver klient og ansatte, der spørger ind til eventuelle coronasymptomer hos de fremmødte anbefales.

Derudover skal der være en visitering af hver borger før fremmøde.

Også mere lavpraktiske foranstaltninger bør tages i brug.

Eksempelvis skal læsestof fjernes fra venteværelset i landets tandlægeklinikker, der skal være afstand mellem hver borger.

- Det er vigtigt, at patienter og borgere igen kan få den behandling de indtil nu har måtte undvære under Covid-19-epidemien, da det kan have stor betydning for den enkeltes helbred og hverdag, siger Camilla Rathcke, centerchef hos Sundhedsstyrelsen, på styrelsens egen hjemmeside.

Særligt for tandlægeklinikkerne er det vigtigt at overholde retningslinjerne.

Coronasmitten breder sig igennem dråber, som eksempelvis kan komme fra spyt, og det udsætter tandlæger for større smitterisiko.

Retningslinjerne gælder for de dele af sundhedsvæsenet, der endnu ikke har fået at vide, hvordan de skal forholde sig til borgerne under den gradvise genåbning af samfundet.

Dermed håber myndighederne på langsomt at kunne få aktivitet i samtlige dele af sundhedsvæsenet inden længe.

- Fordi vi kan overskue Covid-19, er det vigtigt, at vi igen får øget aktivitet i det samlede sundhedsvæsen.

- Vi skal have fokus på det brede folkesundhedsperspektiv, og i et perspektiv med en lang epidemi på et lavere blus skal vi også huske, at der er andet end Covid-19, siger Camilla Rathcke på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.