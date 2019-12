Tandlæge beskylder halvbror for terpentinvask af hunde

Faktisk var det slet ikke hende, der var ansvarlig for tilstanden af de hunde, som befandt sig på gården, men hendes halvbror, som hun lod bo på stedet for at passe hundene.

Hun er anklaget for at have misrøgtet 15 hunde - blandt andet ved at nogle hvalpe, som var ramt af sygdommen skab, skulle være behandlet ved at blive vasket i terpentin.

Andre hunde fik ikke den lægehjælp, som de burde have haft, lyder det i anklageskriftet.

- Det er nogle af de værste tilfælde, jeg nogensinde har set. Her i Danmark. Jeg har måske set noget lignende i Den Dominikanske Republik eller Thailand, hvor jeg har arbejdet, fortæller den dyrlæge, som i sin tid startede sagen efter at have tilset to hunde.

- Der var så voldsomt skab, at der stort set ikke var noget pels tilbage på hvalpen, fortæller dyrlægen, Stina Elmelund.

Den tiltalte kvinde fortæller, at hun og halvbroren havde en klar aftale om, at han mod at få billig kost og logi samt en bil stillet til rådighed skulle stå for at passe hundene. Hun betalte også for hundemad.

Og det var ikke meningen, at der skulle komme hvalpe ud af det. Hundene var nemlig i familie.

- Jeg mener faktisk, at hvalpene skulle have været aflivet fra starten. Man kan ikke være bekendt at sende hvalpe videre, som har den historik, fortæller kvinden i retten.

Hun fortæller, at hun instruerede halvbroren i at vaske hundene, da de begyndte at få nogle bare pletter. Men hun sagde ikke, at han skulle bruge terpentin, men almindelig håndsprit.

Kvinden kommer under sin forklaring vidt omkring og beskriver en række forhold, som ikke har med sagen at gøre. Flere gange bliver hun af den grund afbrudt af retsformand Gry Berdiin.

En enkelt gang bliver kvinden direkte irettesat af retsformanden og bedt om at tie stille, da hun under en politimands vidneforklaring udbryder:

- Det er direkte løgn.

Gry Berdiin langer også verbalt ud efter kvindens forsvarer, Rasmus Paludan, da han under afhøringen af et vidne beder om en pause for at få fat på sagens bilag.

- Det er utilfredsstillende, det her, lyder det fra Gry Berdiin.

Den tiltalte kvinde er tandlæge i København, hvor hun også har været lokalpolitisk engageret i partiet Nye Borgerlige, som hun stillede op for ved kommunal- og regionsrådsvalget tilbage i 2017.

Anklagemyndigheden vil kræve en fængselsstraf i sagen, som først i næste uge bliver afgjort.