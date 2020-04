Tandlæge: Patienter skal spritte hænder og symptomtjekkes

Genåbningen har også ført til, at man hos tandlægeklinikken Harald Tandlægerne i Vejle mandag skruer op for patientbehandlingerne. De sidste knap fem uger har der kun været åbent for akutte og uopsættelige behandlinger.

Det fortæller Torben Schønwaldt, der er tandlæge og ejer af Harald Tandlægerne samt formand for klinikejerne hos Tandlægeforeningen.

- Vi har forberedt os ved at fortsætte det høje hygiejneniveau, vi har haft tidligere. Vi er fem uger inde i coronakrisen, og i den tid har vi taget en lang række forholdsregler, som har fulgt Sundhedsstyrelsens retningslinjer, siger han.

Et af de tiltag, som tandlægeklinikken tager yderligere i brug fra mandag, er kun at tillade én person i venteværelset ad gangen. Det har man gjort ved at skabe luft i kalenderen mellem patienterne.

Samtidig bærer tandlægerne hatte, mundbind, briller og visirer grundet den tætte kontakt til patienten. Det er der nu mere fokus på, siger Torben Schønwaldt.

- Tidligere har vi ikke skullet skifte tøj mellem hver patient. Det skal man nu, og det er en af de vigtigste forskelle i forhold til tidligere, siger han.

Som følge af udbruddet af coronavirus i Danmark blev en lang række brancher påbudt at lukke fra 18. marts for at begrænse smittespredningen i samfundet.

Siden har myndighederne givet grønt lys for at påbegynde en genåbning. Natten til fredag besluttede regeringen og Folketingets partier, at det også skulle gælde liberale erhverv, så længe de opfylder retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne.

Hos tandlægeklinikken i Vejle bliver forbeholdene allerede tydelige, når patienterne ankommer til klinikken.

De bliver som noget af det første bedt om at spritte hænder, og så skal de screenes for luftvejsinfektioner, inden de får lov til at komme indenfor. Har man symptomer - coronavirus eller ej - bliver de bedt om at gå hjem igen, siger Torben Schønwaldt.

Han fortæller, at patienterne har dog indtil videre taget genåbningen roligt. Der er således meget få, som har ringet og spurgt, om det nu var sikkert at gå til tandlægen.

- Både patienter og personale er trygge ved, at vi åbner op igen. Der er en tryghed i, at vi følger hygiejnetiltagene, siger Torben Schønwaldt.