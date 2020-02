Alternativets hovedbestyrelse udtrykte tirsdag aften fuld tillid til Josephine Fock som politisk leder trods en kritisk artikel i Information, hvor hun blandt andet er blevet beskyldt for at have rusket i folk. (Arkivfoto)

Talsperson: Ingen henvendelser dokumenterer ruskeri af Fock

Alternativets hovedbestyrelse vil stadig gerne have henvendelser fra anonyme kilder i sag om politisk leder.

Tirsdag aften meldte Alternativets hovedbestyrelse ud, at den har fuld tillid til politisk leder Josephine Fock. Det skete efter et møde i hovedbestyrelsen, hvor hun deltog.

Josephine Fock er i øjeblikket ellers genstand for anklager i en artikel i Information. Her siger fire anonyme kilder, at hun fysisk ruskede i folk, da hun var medlem af Folketinget 2015-2018.

Ifølge talsperson for hovedbestyrelsen Jesper Callesen havde ingen af de fire dog andel i de skriftlige vidneudsagn, som hovedbestyrelsen modtog inden mødet efter artiklen i Information.

- Josephine har gjort rede for sit perspektiv, og hovedbestyrelsen har i perioden siden 22. februar modtaget nogle skriftlige vidneudsagn fra nogle af de kilder, som Information har talt med, siger han til Ritzau.

- Der er ikke noget i de vidneudsagn eller i det, vi hørte på mødet i går, som dokumenterer, at der skulle have været ruskeri eller krænkende handlinger.

- Der er ikke nogen af de skriftlige vidneudsagn, vi har fået på nuværende tidspunkt, som er en af de fire hændelser, der er omtalt i Information, siger Jesper Callesen.

Information har i artiklen talt med 23 kilder, hvoraf nogle udtaler sig med navn, mens andre er anonyme.

Mange kom med kritik af Josephine Focks ledelsesstil og adfærd, da hun sad i Folketinget og var en del af partiets ledelse.

Hovedbestyrelsen havde altså modtaget vidneudsagn fra nogle af de anonyme kilder inden tirsdagens møde.

- Den invitation, vi har givet de anonyme kilder i Information, er stadig gældende, siger Jesper Callesen.

Spørgsmål: Hvad blev der drøftet mellem hovedbestyrelsen og Josephine Fock, og hvilke ønsker har hovedbestyrelsen til hende i forhold til hendes ledelsesstil fremover?

- I går (tirsdag, red.) blev der diskuteret den ledelsessituation, der var i Alternativet, særligt i 2016 og 2017, siger Jesper Callesen.

- Der er ingen tvivl om, at der var et udfordret ledelsesklima i Alternativet på det tidspunkt. Det har vi drøftet med Josephine og fået hendes perspektiv på.

- Så har vi forholdt os til, hvad god ledelse er, og hvordan man skaber et godt arbejdsklima i hele organisationen. Det ligger Josephine og hovedbestyrelsen meget på sinde, at vi har det.

- Og vi mener også, at vi er et helt andet sted, end vi var i 2016 og 2017. Og det skal vi selvfølgelig fortsat udvikle på, siger han.

Fra 2015-2017 var Josephine Fock forkvinde for Alternativets folketingsgruppe, men i 2018 forlod hun Folketinget for at blive direktør i Dansk Flygtningehjælp.

1. februar i år blev hun efter kampvalg valgt som Alternativets politiske leder, efter at Uffe Elbæk havde valgt at stoppe.