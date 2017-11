Tal-bommert sender S-kandidat i byrådet ved en fejl

- Der er tale om en skrivefejl i fintællingen af de personlige stemmer. Der er talt rigtigt, men tallet er skrevet på den forkerte linje, udtaler borgmester Steen Vindum (V) om afstemningen i en pressemeddelelse.

Socialdemokratiet fik ti pladser i byrådet, og Find Poulsen havde med 373 personlige stemmer sikret sig den sidste af de ti pladser.

Men fintællingen flyttede 283 stemmer mellem to socialdemokratiske byrådskandidater.

Det drejer sig om det nuværende byrådsmedlem for Socialdemokratiet Ivan Greve og det nyvalgte byrådsmedlem Dorthe Jensen.

Fejlen ændrer ikke ved valget af Dorthe Jensen, men fejlen betyder, at Ivan Greve er genvalgt, mens Find Poulsen derimod ikke er valgt.

Partifællen Ivan Greve havde nemlig i forvejen 241 stemmer fra andre valgsteder rundt omkring i kommunen, og derfor endte Ivan Greves samlede stemmeantal på 524 stemmer. Derfor blev Find Poulsen skubbet ned på en 11.-plads.

- Så skete det, der ikke måtte ske. Jeg har lige fået at vide, at der er sket en stor fejltælling, skrev Find Poulsen i et facebookopslag, efter at det gik op for ham, at han alligevel ikke var valgt ind.

Anderledes glæde er der dog hos Ivan Greve, der nu kan fortsætte i det byråd, hvor han har siddet i mere end 20 år.

- Nu er gråd vendt til glæde. Jeg fik det at vide i går klokken 20. Jeg var ude og pille plakater ned. Og jeg var våd og sur, og så tænkte jeg, at der måtte da være sket en fejl, siger han til TV2.