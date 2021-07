Tag på snorkeltur i Danmark

- Man kan få nogle fantastiske oplevelser herhjemme. Det vil jeg gerne sætte to store, fede streger under, siger Jesper Risløv, der er formand for Dansk Sportsdykkerforbund.

I år holder mange ferie under hjemlige himmelstrøg, men det betyder ikke, at snorklen skal lægges på hylden.

Samme besked lyder fra Jens Peder Jeppesen, der er biolog og akvariechef på Øresundsakvariet, som hører under Københavns Universitet.

- Man kan sågar se nogle større og mere eksotiske fisk, end de fleste måske forventer, siger han og nævner fisken savgylte som eksempel.

Den er karakteriseret ved sine smukke striber på struben, som changerer i farverne grøn, rød og blå.

- Det er en sindssygt flot fisk, som har de prægtigste farver, siger Jens Peder Jeppesen.

En anden skrøne er, at de flotteste oplevelser foregår på store dybder og øde steder.

- Jeg har haft et fantastisk dyk ved Amager Strandpark, hvor solen bankede ned og fik det til at ligne et rent månelandskab under overfladen. Det var på en halv meters vand, nævner Jesper Risløv.

På lavere vand kan du eksempelvis se fjæsinger, tilføjer Jens Peder Jeppesen.

Fjæsing er giftig, hvis man eksempelvis træder på piggene, men hvis man snorkler og holder sig på afstand, så kommer den ikke og angriber.

- Det er en fantastisk smuk fisk, som forekommer på de mest kedelige sandbunde. Og i øjeblikket har vi fjæsingeinvasion, så der er rig mulighed for at se den, forklarer akvariechefen.

Du kan også være heldig at se slethvar og pighvar, som kan blive en ordentlig kleppert.

Den største, der er fanget herhjemme, var cirka en meter i diameter. Grundet størrelsen har pighvar også fået tilnavnet "lokumsbrættet", forklarer Jens Peder Jeppesen.

Hvis der ikke sker en dyt, hvor du er, kan du bruge et "billigt trick", foreslår Jens Peder Jeppesen.

Tag et par muslinger med hjemmefra, eller skrab et par stykker på stedet. Knus dem, og læg dem ved en sten under vandet.

- Vupti, så vil du se, at der kommer alverdens liv, fordi fiskene kommer for at spise, siger Jens Peder Jeppesen.

Ved at holde dig på lavere vand tager du også et andet vigtigt hensyn: nemlig sikkerhed.

Trygfondens Kystlivredning råder til, at du altid bader med en makker, gør dig synlig for andre vandgæster og svømmer på langs - og ikke ud fra kysten.

Jesper Risløv bakker op.

- Som ny snorkler har man typisk rigeligt at se til med at holde vand ude af snorklen og styr på sine duggede briller. Så hold dig til et afgrænset område, for man kan let drive uden at opdage det, siger han.

Som det sidste skal du huske, at du altså snorkler under danske himmelstrøg.

Derfor skal du både være opmærksom på, at du ikke bliver solbrændt på ryggen, og at resten af din krop ikke bliver underafkølet, råder Jesper Risløv.

Med det sagt er det bare at komme i gang.

- Jeg forærede engang mine forældre et par dykkerbriller med brillestyrke. Siden da har min mor altid badet med badesko på, fordi man bliver bevidst om, hvor meget der sker lige om fødderne på én, siger Jesper Risløv.

/ritzau fokus/