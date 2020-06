Tag i Spar Nords hovedkvarter var i brand

Kommunikationsdirektør siger, at en mindre brand i bankens tag er under kontrol. Ingen er kommet til skade.

Der udbrød fredag eftermiddag en brand i banken Spar Nords hovedsæde i Aalborg.

Det oplyser vagtchefen ved Nordjyllands Politi, der fik en anmeldelse af branden klokken 15.43.

Bygningen blev evakueret, og ingen kom til skade.

Branden er slukket igen, skriver Nordjyllands Beredskab kort før klokken 17.30, hvor de er ved at pakke sammen igen.

Omkring en time efter anmeldelsen fortæller bankens kommunikationsdirektør Ole Madsen, at der var tale om en mindre brand, som er under kontrol.

- Der opstod en mindre brand i taget på den ene bygning. Man ved ikke 100 procent, hvordan den er opstået. Men den var hurtigt under kontrol igen. Der er ingen medarbejdere, der er kommet til skade.

- Bygningen blev hurtigt evakueret, brandvæsenet kom hurtigt, og branden kom hurtigt under kontrol. Udrykningen har nok set dramatisk ud, men selve branden var ikke så dramatisk, siger han.

Hovedkvarteret har adresse på Skelagervej 15 i det sydlige Aalborg, og både politi og beredskab er fredag på stedet.

Ole Madsen fortæller, at branden fik sprinkleranlægget til at gå i gang.

- Så nu er vi ved at kigge på, hvad det måtte have affødt af problemer. Vi har ikke overblik over det på nuværende tidspunkt, siger han.

Det er endnu for tidligt at sige, om bankens medarbejdere kan se frem til hjemmearbejde på mandag. Men hvis det sker, så er det ikke en uvant situation, fordi coronapandemien også medførte hjemmearbejde.

- Vi er jo vant til at arbejde hjemme, kan man sige, så det går nok, siger kommunikationsdirektøren.