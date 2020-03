Knap på hver femte unge beretter om, at de har haft gældsproblemer.

Tæt på hver femte unge har oplevet gældsproblemer

Der er færre unge mennesker, der er registreret som dårlige betalere, men knap hver femte unge beretter om gældsproblemer, inden de er fyldt 27 år.

Det viser rapporten "Unge - gæld, forbrug og opsparing", som Finans Danmark har lavet i samarbejde med forbrugerrådet Tænk.

- Når det er knap hver femte, så er det immer væk mange. For mange sker det allerede i begyndelsen af 20'erne.

- De unge mennesker lever i en tid, hvor der er rigtig mange tilbud, der trækker i dem, og der er mange, der gerne vil låne dem penge. Det kræver altså lidt kritisk sans, siger Niels Arne Dam, der er cheføkonom i Finans Danmark.

Der er også flere unge, der optager gæld hos andre kreditselskaber. Det kan være kviklån, sms-lån eller forbrugslån.

I gennemsnit har hver femte unge gæld hos andre kreditselskaber, fremgår det af rapporten.

Der er færre danske unge, der er registreret i RKI, som er et register over dårlige betalere.

Ved udgangen af 2019 var knap 46.000 unge mellem 18-30 år registreret. Året før var det tal på 47.000.

Men de unges samlede gæld i RKI er for første gang siden 2013 steget. Den samlede gæld er vokset med 130 millioner kroner til 1,43 milliarder kroner i forhold til året før.

Denne vækst kommer primært fra "uoplyste aktiviteter", men også det, der betegnes som "andre kreditselskaber".

- Når du optager gæld - og særligt den dyre - er der risiko for, at den er svær at komme ud af. Særligt hvis du har sat dig hårdt, i forhold til hvad din økonomi kan bære, siger Niels Arne Dam.

Finans Danmark er interesseorganisation for blandt andet banker og realkreditinstitutter.

Rapporten er offentliggjort mandag, hvor den såkaldte pengeuge starter i landets folkeskoler. Her deltager 786 skoler, hvor 7., 8. og 9. klasserne skal lære om økonomi.