Tænketank vil omlægge SU på kandidatuddannelser til lån

Står det til tænketanken Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE-rådet) skal studerende på kandidatuddannelser ikke have SU på samme måde som i dag.

Det skriver Børsen.

- Det, vi foreslår er, at man omlægger SU'en på kandidatuddannelser til lån.

- Det kan være rentefrit lån, og så kan man bruge de penge, man sparer på at udbetale SU til at løfte kvaliteten af uddannelse andre steder i uddannelsessystemer herunder i forhold til at uddanne flere faglærte, siger Lars Andersen, der er direktør i AE-rådet til avisen.

Finansministeriet oplyser i en svar til Børsen, at en omlægning af SU til lån på kandidatuddannelserne vil give et samlet provenu på 2,3 milliarder kroner.

Samtidig vil det øge arbejdsudbuddet med 2700 personer.

Fagforeningerne FOA, 3F og Dansk Metal er ikke afvisende over for at diskutere forslaget.

Djøf Studerende mener dog ikke, at det er en god idé, fordi det ifølge dem vil få færre til at vælge at gennemføre en kandidatuddannelse.

- Ligesom vi oplever, at der mangler arbejdskraft i form af faglærte, så mangler der også højt specialiserede medarbejdere blandt andet blandt de samfundsfaglige akademikere, siger Rasmus Pilegaard, der er formand i Djøf Studerende, til Ritzau.

Djøf er en faglig organisation for samfundsvidenskabelige og økonomiske akademikere.

Rasmus Pilegaard mener, at debatten om, hvordan man sikrer arbejdskraft i fremtiden, er interessant. Men Djøf Studerende har på nuværende tidspunkt ikke et konkret forslag til at løse problemet.

Han advarer mod at få ungdommen til at skylde flere penge.

- Vi har de seneste par år set, at SU-gælden er eksploderet. Jeg mener ikke, at vi skal forgælde ungdommen. Vi skal i stedet sikre lige muligheder hele vejen gennem vores uddannelsessystem.

Socialdemokratiets politiske ordfører Christian Rabjerg Madsen siger til Børsen, at partiet ikke har planer om at ændre i SU'en.

- Vi har i stedet foreslået, at man sætter dimittendsatsen ned for nyuddannede, fordi der er for mange dimittender, der går på dagpenge i stedet for at gå ud i job, selv om der er mange job at få, siger han.