Det medførte voldsomme protester, da den blå regering i 2016 ville skære markant i SU'en. Nu er der et forslag på bordet fra overraskende side om at omlægge støtten på kandidatuddannelser til et rentefrit lån.

Tænketank vil fjerne SU for kandidater

SU'ens fremtid har jævnligt været til debat. Erhvervsorganisationer og ofte blå politikere har jævnligt diskuteret, om den skulle beskæres, eller om en del af støtten kunne omlægges til lån.

Nu kommer der fornyet opbakning til den idé.

Tænketanken Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) foreslår i Dagbladet Børsen, at kandidat-SU'en skal omlægges til et rentefrit lån.

Lars Andersen, tænketankens direktør, kalder det over for avisen en mulighed for at gøre det mere attraktivt at tage en erhvervsuddannelse og få flere faglærte hænder.

Det anslås, at det vil kunne spare 2,3 milliarder kroner, der kan bruges andetsteds.

- Det kan være rentefrit lån, og så kan man bruge de penge, man sparer på at udbetale SU, til at løfte kvaliteten af uddannelse andre steder i uddannelsessystemer, herunder i forhold til at uddanne flere faglærte, siger AE-direktøren til Børsen.

Og flere fagforeninger bakker op. FOA, 3F og Dansk Metal er klar til at kigge på sagen.

Ikke alle er dog lige glade for idéen om at gøre en del af SU'en lånebaseret. Djøf Studerendes formand, Rasmus Pilegaard, peger på, at forslaget vil skabe mere gæld blandt unge.

Djøf er en faglig organisation for samfundsvidenskabelige og økonomiske akademikere.

- Ligesom vi oplever, at der mangler arbejdskraft i form af faglærte, så mangler der også højt specialiserede medarbejdere blandt andet blandt de samfundsfaglige akademikere, siger Rasmus Pilegaard, der er formand i Djøf Studerende, til Ritzau.

- Vi har de seneste par år set, at SU-gælden er eksploderet. Jeg mener ikke, at vi skal forgælde ungdommen. Vi skal i stedet sikre lige muligheder hele vejen gennem vores uddannelsessystem

Heller ikke hos Danske Studerendes Fællesråd er der glæde at spore, tværtimod. Forperson Mike Gudbergsen påpeger, at mange i forvejen misligholder SU-gælden.

Derfor skal der ikke skabes mere gæld, mener han.

- Vi tænker, det er en rigtig dårlig idé.

- Grundlæggende er vores læsning af det, at vi har et ret stort problem i forvejen ved, at unge mennesker er nødsaget til at optage SU-lån igennem deres studieperiode, siger forpersonen.

Mike Gudbergsen mener desuden ikke, at der er særlig meget evidens for, at modellen ville få flere til at tage en erhvervsuddannelse.

- I stedet for at gamble med unge menneskers livsgrundlag i en periode, hvor de er studerende, synes jeg, at man må erkende, at det er det lange seje træk at få skabt en kultur, hvor det er lige så attraktivt at tage en erhvervsuddannelse.

I Norge og Sverige er en større del af SU'en lånebaseret end i Danmark. I Norge kan de studerende få refunderet noget af lånet, hvis de består deres fag til tiden.

Den tidligere V-statsminister Lars Løkke Rasmussen, der nu er løsgænger og har stiftet partiet Moderaterne, er en af dem, som har talt varmt for at ændre på den danske SU-model. Han har også forsøgt sig med et udspil med beskæringer - dog forgæves.

Anderledes står det til hos de røde partier. Enhedslisten foreslog i slutningen af september, at SU'en generelt skulle hæves med 1000 kroner om måneden.