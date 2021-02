Tænketank: V-udspil kræver tyvedobling i antal nyttejob

Venstres vil give alle nytilkomne indvandrere og flygtninge et nyttejob, når de ankommer til landet for at anspore dem til at finde beskæftigelse.

- Antallet af nyttejob i løbet af et års tid udgør i dag cirka 2000, siger Cepos' cheføkonom, Mads Lundby Hansen.

- Antallet af personer på kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp udgør cirka 47.000 personer. Ud fra Venstres forslag skal der oprettes cirka 45.000 forskellige nyttejob i løbet af et år.

Mads Lundby Hansen kalder det et "ret stort antal" nyttejob, der skal skaffes for at muliggøre Venstres forslag.

Venstre har onsdag løftet sløret for et forslag, der skal indføre en arbejdspligt.

Det betyder, at indvandrere og flygtninge fra ankomsten skal tage et nyttejob, hvis de ønsker at modtage offentlige ydelser. Hvis de altså ikke i forvejen har et job eller er begyndt på en uddannelse.

Forslagets formål er at øge beskæftigelsen blandt ikkevestlige indvandrere.

Det minder om et forslag fra Socialdemokratiet, og således er der et politisk flertal, der ønsker det.

Ifølge indfødsretsordfører Morten Dahlin (V) er formålet dog ikke at etablere nyttejob.

- Det er en total misforståelse af vores forslag, hvis man tror, at formålet er, at der skal oprettes en masse nyttejob. Meningen er jo, at folk skal motiveres til at tage et almindeligt arbejde.

- Det er netop også erfaringen fra de kommuner, der har oprettet lignende ordninger. De har ikke haft behov for tonsvis af nyttejob, netop fordi folk i stedet har fundet et almindeligt arbejde, skriver han i en skriftlig kommentar.

Han peger for eksempel på Greve.