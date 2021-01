Tænk over dette før du udlejer sommerhuset

- Det kan have betydning for, hvorvidt det økonomisk bedst kan betale sig at udleje sommerhuset gennem et udlejningsbureau eller stå for det selv, vurderer Jørgen Munksgaard Rasmussen, der er boligøkonomisk ekspert ved Bolius.

Gør op med dig selv, hvilken type udlejer du vil være. Er du den semiprofessionelle, der går efter at leje sommerhuset ud i de 41 uger, det maksimalt er tilladt, eller ønsker du blot at leje ud i 10 til 12 uger om året?

Og vil du tjene lidt penge på situationen ved at udleje dit fritidshus, så bør du tænke over flere ting, inden du går i gang.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her