Tårnhøjt smittetal lukker to skoler i Vollsmose

To skoler må lukke midlertidigt i Vollsmose, efter at bydelen har seks gange så mange smittede som Odense.

Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen i Odense lukker midlertidigt på grund af et højt smittetal i bydelen Vollsmose.

Det skriver Ekstra Bladet.

Borgmester i Odense Peter Rahbæk Juel (S) bekræfter over for avisen, at skolerne lukker på ubestemt tid.

- Fra mandag og frem bliver begge skoler lukket - ingen tidshorisont indtil videre. Vi håber, at vi gennem fælles hjælp kan gøre noget, siger borgmesteren.

Ifølge DR er lukningen beordret af Styrelsen for Patientsikkerhed, efter at Vollsmose har fået et incidenstal, der er godt seks gange så højt som det generelle incidenstal for Odense Kommune.

Incidenstallet beskriver, hvor mange smittede der har været i løbet af de seneste syv dage per 100.000 indbyggere.

Odense Kommune har et incidenstal på 113,6. Ifølge DR har Vollsmose-bydelen et incidenstal på 710,9.