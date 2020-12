Tårnhøj advokat med Donald Trump i haserne

Nogenlunde det samme skete for James Comey, som den 14. december fylder 60 år.

Uden at orienterede ministeren på forhånd.

Donald Trump gør tingene på sin egen måde. Den amerikanske præsident har ofte blot skrevet på Twitter, hvis han fyrer for eksempel en minister.

Den 203 centimeter høje advokat, som præsident Barack Obama udpegede som chef for forbundspolitiet, FBI, i 2013, fortsatte i embedet, da Trump blev præsident i januar 2017.

Egentlig skulle Comey være FBI-chef i 10 år, men det stoppede Trump.

I maj 2017 holdt Comey foredrag for FBI-folk i Los Angeles.

I baggrunden kørte et tv-apparat med nyheder. Pludselig stod der en fed bjælke i bunden af skærmen.

Her blev det oplyst, at Trump havde fyret Comey.

- Han er ikke i stand til at lede FBI effektivt, erklærede Trump, og så stoppede Comeys karriere på de bonede gulve i den amerikanske forbundshovedstad.

Der var dog spekulationer om, at årsagen til fyringen var en helt anden.

Comey og FBI var nemlig i gang med at undersøge, om Rusland havde blandet sig i valgkampen i 2016 for at få Trump valgt.

Comey havde også en stor rolle ved det valg.

For som FBI-chef genåbnede han kort før valget i november 2016 undersøgelsen af Demokraternes daværende kandidat Hillary Clintons såkaldte e-mail-sag.

En sag, hvor hun som udenrigsminister havde brugt sin egen computerserver til klassificerede e-mails.

Efter Trumps sejr var der spekulationer om, at genåbningen af sagen kan have afgjort valget til Trumps fordel.

Spekulationer, der også blev næret af, at Comey i mange år var registreret republikaner, altså fra Trumps parti.

Men i 2016, da Trump vandt valget, sagde Comey dog, at han er partiløs.

James Comey er født i New York, men fik sin jurauddannelse på University of Chicago.

Han har haft en karriere ved domstole på USA's østkyst og i justitsministeriet i Washington D.C., afbrudt af nogle år som vicepræsident hos våbenproducenten Lockheed.

Efter fyringen er han blevet tilknyttet College of William & Mary i Virginia, hvor han underviser i etisk ledelse.

Desuden har han skrevet bogen "A Higher Loyality" om sine mange år i offentlighedens tjeneste.