TV2 kræver skjulte optagelser af ældre med smerter fjernet

TV2 vil tvinge Ekstra Bladet til at fjerne de forbudte optagelser, som viser 90-årige demente Else, der blandt andet bliver udsat for "plejesvigt og sundhedsfarlig hygiejne" på det aarhusianske plejehjem Kongsgården.

Det skriver Ekstra Bladet, som henviser til en forbudsbegæring, som tv-stationen har sendt til Københavns Byret og avisen.

I sidste uge blev der i Vestre Landsret nedlagt et fogedforbud, så TV2 ikke kunne vise de skjulte optagelser fra plejehjemmet.

Optagelserne skulle have indgået i en dokumentar omkring plejeforholdene på plejehjemmet, hvor den 90-årige Else bor.

Alligevel valgte Ekstra Bladet mandag aften at offentliggøre nogle af de skjulte optagelser fra dokumentaren.

Aarhus Kommune har udtalt, at man herfra ikke vil politianmelde Ekstra Bladet.

- Det, jeg siger nu, er, at jeg agter ikke at gøre det. For landsretten har talt. TV2 må ikke vise dem, siger Aarhus Kommunes ældrerådmand, Jette Skive (DF).

Selv synes Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen, at det er "tankevækkende", at TV2 og Ekstra Bladet er enige om, at offentligheden skal have adgang til optagelserne.

- Men når så offentligheden kan se optagelserne på Ekstra Bladet, så bruger TV2 samme metoder som Aarhus Kommune for at forhindre offentligheden i at se optagelserne, fordi TV2 ikke selv har mulighed for at bringe dem, siger han til Ekstra Bladet.

Det er ifølge avisen planen, at sagen skal behandles ved Københavns Byret onsdag klokken 9.30.