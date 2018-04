TV2 håber public service-pulje kan give mere fiktion

Puljen bliver i regeringens forslag seksdoblet fra 35 millioner kroner til omkring 220 millioner kroner.

Som vilkårene for puljen er i dag, går omkring 80 procent af dens penge til TV2 ifølge Politiken. Tidligere har forslag om at øge puljen mødt kritik fra andre medier såsom Discovery og JP/Politikens Hus.

Hvis puljens vilkår forbliver nogenlunde som de er i dag, udgør de ifølge Merete Eldrup en økonomisk mulighed for TV2.

- Det kommer an på, hvad vilkårene bliver, siger hun.

- Den pulje, som har været væsentligt mindre, har betydet meget for TV2 og forhåbentlig for seerne. Den har gjort, at vi har kunne producere meget mere fiktion, end vi ellers ville have råd til.

Hun nævner serierne "Rita", "Nordskov" og "Badehotellet" som eksempler.

Spørgsmål: Såfremt puljen kommer til at fungere på vilkår, der ligner dem, som er i dag, så er det vel en økonomisk håndsrækning til jer?

- Det er klart. Det er en mulighed, siger Merete Eldrup.

- Vi ser os selv som nogen med to bundlinjer: Vi er kommercielle med en almindelig bundlinje, og vi har en public service-bundlinje.

- Vi producerer en del programmer inden for nyheder, dokumentar og fiktion, som ikke kan betale sig. Sådan en pulje giver os en mulighed for at gøre sådan nogle ting. Det er en hjælp på vejen. Det er ingen hemmelighed.

Tidligere har Venstre foreslået at forstørre public service-puljen med flere hundrede millioner. Dengang var nogle af de andre modtagere fra puljen kritiske. En af kritikerne var Discoverys direktør, Christian Kemp.

- Man kan frygte, at en væsentligt større pulje alene vil komme TV2 til gode.

- I dag får TV2 langt hovedparten af midlerne i puljen - ifølge Politiken cirka 80 procent - og mangedobles beløbet i puljen, vil favoriseringen af TV2 blive tilsvarende mere skadelig for private aktører, sagde han dengang.

Merete Eldrup understreger, at hun dog afventer resultatet af forhandlingerne om et medieforlig. Her håber hun også at undgå krav om, hvor hendes ansatte skal placeres.

- Vi ønsker at være i Odense, men vi ønsker at slippe for en detailstyring af, hvor mange medarbejdere og afdelinger der skal være hvor, siger hun.