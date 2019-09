TV2: Løkke vil søndag aften sætte ord på formandsfarvel

Siden Lars Løkke Rasmussen (V) for to uger siden gik af som formand for Venstre, har der været stille fra den tidligere statsminister.

Søndag aften vil Løkke dog sætte ord på sit farvel som formand i et interview med TV2 klokken 19.10. Det oplyser TV2.

Løkke trak sig 31. august efter et møde i Venstres hovedbestyrelse på hotellet Comwell Kellers Park i Brejning ved Vejle.

Mødet forlod Lars Løkke Rasmussen ad bagudgangen, og han stillede ikke op for efterfølgende at kommentere sin afgang over for pressen.

Det gjorde til gengæld Kristian Jensen, som efter mødet i hovedbestyrelsen valgte at trække sig fra sin post som næstformand.

Løkke har dog lavet et par opslag på sociale medier. Først en melding om sin afgang:

- Vigtigt at holde fast i sin selvrespekt. Kan ikke være formand for et parti, hvor jeg som formand afskæres fra min mulighed for at få diskuteret og afprøvet den politiske linje, jeg har lagt, i det landsmøde-forum, hvor jeg er valgt. Tak for mange gode år, skrev han 31. august på Facebook.

Samme aften lagde han et opslag på Instagram, hvor han ses sammen med sin familie og skrev, at "noget er vigtigere end andet: Familien er samlet".

Venstres nye formand og næstformand vælges på et ekstraordinært landsmøde 21. september.

Jakob Ellemann-Jensen (V) er eneste kandidat til formandsposten, mens både Ellen Trane Nørby (V) og Inger Støjberg (V) har meldt sig som kandidater til næstformandsposten.