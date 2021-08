TV 2-formand afviser overlagte fejl i sag om grønlandsk valg

Der har ikke været et bevidst forsøg på at påvirke udfaldet af det grønlandske valg, da TV 2 i april bragte en artikel om politikeren Múte Egede, som mediet efterfølgende måtte trække tilbage.

Sådan lyder det fra bestyrelsesformand Jimmy Maymann i en redegørelse om sagen. Det skriver Mediawatch.

TV 2 blev bedt om at lave redegørelsen til forhenværende kulturminister Joy Mogensen (S).

- Det har været afgørende for den ledelsesmæssige håndtering af sagen, at der hverken i de redegørelser for sagsforløbet, TV 2's chefredaktion 6. april 2021 modtog fra de involverede medarbejdere og redaktionschefen med overordnet ansvar for TV 2's dækning af det grønlandske landstingsvalg, eller i chefredaktionens efterfølgende undersøgelser af forløbet er fundet indikationer på, at fejlene i forbindelse med artiklen har været intenderede, skriver Jimmy Maymann ifølge Mediawatch.

I artiklen, der blev udgivet få dage før valget i Grønland, stod der, at politikeren Múte Egede havde været inhabil i to sager, som han havde selv haft en økonomisk fordel af.

Men det var forkert. TV 2 måtte trække historien tilbage og beklage, at den var blevet bragt.

Múte Egede, der endte med at vinde valget og blive landsstyreformand i Grønland, mener selv, at historien var plantet for at påvirke valgets udfald.

TV2's håndtering af sagen har affødt hård kritik, og redaktionschef Ulla Østergaard, som pressede på for at få historien lavet, sagde efterfølgende op.

Ifølge redegørelsen blev de faste procedurer på TV 2 ikke efterlevet, da artiklen blev bragt.

Ifølge redegørelsen er det fast procedure på TV 2, at alle artikler bliver gennemlæst af sidemanden og derefter af redaktøren, skriver Mediawatch.

Efterfølgende skal chefvagten, som er den øverste redaktionelle myndighed på dagen, inddrages, hvis reportere eller redaktører har behov for at sikre sig, at de etiske retningslinjer og god presseskik efterleves - for eksempel hvis der er anonyme kilder i artiklen.

Men i historien med Múte Egede, hvor der indgik anonyme kilder, blev chefvagten ikke inddraget, skriver TV 2 i redegørelsen.

Den nye kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) skriver ifølge det grønlandske medie Sermitsiaq i et svar til Folketingets kulturudvalg, at hun ikke vil blande sig i sagen.

- Men jeg vil gerne sige meget tydeligt, at jeg finder sagen alvorlig, og det er klart, at det er ekstra alvorligt, når det er sket op til et demokratisk valg.

- Jeg vil derfor gerne appellere til, at TV 2 tager denne sag ekstremt alvorligt, skriver Ane Halsboe-Jørgensen ifølge Sermitsiaq.