TIDSLINJE: Sådan har teledatasagen udfoldet sig

Teledatasagen har kørt siden 2019, hvor Rigspolitiet opdagede fejlene i systemet. Her er et overblik over, hvordan sagen har udviklet sig:

* 13. juni 2019: Rigsadvokaten sender en skrivelse til Advokatrådet og Domstolsstyrelsen, hvori der orienteres om en systemfejl, der kan have haft betydning for efterforskning og/eller vurdering af beviser i konkrete straffesager.

* 17. juni 2019: Offentligheden hører om sagen. Rigspolitiet forklarer, at der har været en fejl i det it-program, der håndterer teleoplysninger fra teleselskaber. Fejlen blev rettet 8. marts 2019, oplyses det.

Flere end 10.000 straffesager fra perioden 2012 til 2019 skal som konsekvens tjekkes.

* 2. juli 2019: Justitsminister Nick Hækkerup (S) iværksætter en undersøgelse af forløbet.

* 3. juli 2019: Teleindustrien - teleselskabernes branchesamarbejde - oplyser, at den er ved at undersøge både omfanget og årsagerne.

Det vedrører to teleselskaber og handler blandt andet om såkaldte wi-fi-opkald, oplyser Teleindustrien.

* 15. august 2019: Rigspolitiet vurderer, at det er nødvendigt også at kigge på sager fra før 2012. Det fremgår af et svar til Retsudvalget.

* 18. august 2019: Rigspolitiet orienterer Justitsministeriet om, at der også er fundet fejl ved de geografiske koordinater for telemasters placering.

Det betyder, at der kan være fejl i de oplysninger, man har brugt til at sandsynliggøre, hvor en telefon befinder sig.

Fundet af de nye fejl betyder, at Rigsadvokaten midlertidigt stopper brug af teledata i straffesager.

* 30. august 2019: Rigspolitiet har igangsat en uvildig undersøgelse af politiets brug og behandling af teledata.

* 3. februar 2021: Justitsministeriet oplyser, at en uafhængig kontrol indtil videre har gennemgået omkring 5000 straffesager, og at der ikke er fundet grundlag for at genoptage dem.

* 19. juli 2021: Datatilsynet udtaler deres alvorlige kritik af Rigspolitiet. Derudover får politiet et påbud om at slette nogle personoplysninger, hvis de ikke allerede har gjort det, indenfor seks uger.

Kilder: Justitsministeriet, Rigspolitiet, Politiken, Berlingske, Datatilsynet og Ritzau.