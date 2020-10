Syvende generation i stenrig tobaksfamilie

Det præger også hans cv, hvor der øverst står direktør i familiefirmaet C.W. Obel A/S. Et firma, der kan spores helt tilbage til 1787, hvor Christen Winther grundlagde en tobaksfabrik i Aalborg.

Men Anders Obel, der mandag den 19. oktober fylder 60 år, startede egentlig sin karriere uden for familiens rammer, efter at han havde taget en HA på Handelshøjskolen i København.

Det var nemlig i London, at Anders Obel i 1985 som nyuddannet kom ind i investeringsbanken Hambros, i øvrigt i sin tid grundlagt af en dansker, og arbejdede i et årti med køb og salg af virksomheder og børsnoteringer.

I London skiftede han til konsulentfirmaet Cap Gemini, og det job tog han med sig til Danmark i 1999.

Få år efter blev det så endelig tid til at gøre familiegesjæften til en del af dagligdagen. Først som vicedirektør i C.W. Obel fra 2002 og så to år efter som direktør.

Anders Obel har dermed til opgave at få Det Obelske Familefonds store pengetank, som er vokset efter et løbende salg af de fleste tobaksaktiviteter, til at blive endnu større.

Obel-pengene er nu placeret i en håndfuld danske selskaber, heriblandt bidder af Tivoli og Fritz Hansen. Selskabet ejer også ejendomme i København og Aalborg samt andre værdipapirer. Egenkapitalen er på 5 milliarder kroner.

Jobbet medfører en række bestyrelsesposter i datterselskaberne til Anders Obel, der derudover blandt andet er formand for landbrugsfirmaet Goodvalley og med i repræsentantskabet for Realdania.

Privat bor han på godset Haxholm i Østjylland, hvor han også er født og vokset op, sammen med sin hustru, hofdame Henriette Zeuthen Obel. De har tre voksne børn.

Parret er venner af dronningen og kronprinsparret, og Anders Obel er dekoreret med de kongelige titler hofjægermester og kammerherre.