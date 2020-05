Syv skal for retten for bandeleders voldsomme fangeflugt

Men i kageæsken lå også to skydevåben. Fætteren og den 24-årige tog et våben hver, og de næste minutter blev et sandt mareridt for fire ansatte på afdelingen.

Med en pistol rettet mod den enes hoved råbte fætteren: "Hvis du trykker på alarmen, så skyder jeg dig" eller noget lignende.

To af de ansatte blev skubbet mod udgangen, og under trusler på livet blev de tvunget til at åbne slusedørene ud af afdelingen. Fem mænd ventede i flugt- og følgebiler, så de kunne drøne fra stedet.

Sådan mener anklagemyndigheden i hvert fald, at det gik til, og den har tiltalt seks mænd samt flugtfangen - der tidligere har været leder for en københavnsk bande - for den voldsomme aktion.

Torsdag begynder sagen mod dem ved Retten i Næstved. Anklager Skipper Pelle Falsled vurderer, at et af hovedtemaerne bliver, om de syv mænd var sammen om at udtænke flugten.

- Én person går ind og hjælper den fængslede med at blive befriet. Den fysiske befrielse angår altså to personer, mens fem mere er tiltalt for en bistand uden for selve gerningsstedet.

- Så det bliver centralt at bevise et foreningsansvar, siger han.

Anklageren vil bringe en række beviser i spil under retssagen, der behandles over seks dage. Det er fingeraftryk, dna, teleoplysninger og overvågningsmateriale fra blandt andet sygehuset.

Også en række vidner skal høres i sagen, herunder de fire ansatte, som blev truet med pistoler. Derudover vil anklageren vise informationer fra et system, der kan skanne bilers nummerplader og dermed vise, hvor de har været.

Af de tiltalte blev nogle anholdt i Danmark, en i Tyskland, mens bandelederen og to andre blev pågrebet og senere udleveret fra Spanien. Det fremgår af anklageskriftet, at der er en eller flere medgerningsmænd, der ikke er blevet identificeret.

Det vides ikke, hvordan de syv mænd forholder sig til anklagerne mod dem. Flere af dem har i grundlovsforhør nægtet sig skyldige.