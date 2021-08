Syv skæbnedage for Messerschmidt i retten

* Skandalen, der kom ind fra højre:

Sagen brød ud, da Morten Messerschmidts stjerne stod absolut højest på den politiske himmel.

Året før havde knap en halv million personlige stemmer til EU-parlamentsvalget cementeret hans position som politisk komet og oplagt arvtager i Dansk Folkeparti.

Pludselig meldte hans gruppekollega Rikke Karlsson sig dog ud af partiet.

Grunden var, at hun havde opdaget, at hun var indskrevet som bestyrelsesmedlem i Meld og Feld uden sit vidende. Og hun kunne ikke få at vide fra formanden, Morten Messerschmidt, hvad pengene i fonden blev brugt til.

Så var den helt gal. Historie efter historie i pressen viste, at pengene var gået til ting, EU-penge ikke skulle gå til.

Blandt de dusinvis af poster var leje af en skonnert, medietræning, julekort, Messerschmidts egen bog og Dansk Folkepartis sommergruppemøder.

Sagen rullede videre ind i 2016, hvor EU afgjorde, at DF skulle betale 2,9 millioner kroner tilbage. DF valgte at tilbagebetale fire års støtte for at lukke sagen.

Messerschmidt selv trak sig som formand for gruppen i EU og måtte senere sygemelde sig med stress.

* Anklagen:

Mange havde ventet, at anklageskriftet ville blive en voluminøs omgang. Men i sidste ende fokuserer det på én episode, støtten til DF's sommergruppemøde i 2015.

Her blev der brugt 98.176 EU-kroner til en EU-konference, der lå samtidig med sommergruppemødet. Anklagemyndigheden mener slet ikke, at den konference fandt sted.

Morten Messerschmidt er anklaget for svig ved at have løjet for at "opnå uberettiget udbetaling af støtte".

Anklagen er, at han i 2015 gav urigtige oplysninger over for Meld for at få støtten. Og i 2016 sendte urigtige oplysninger til EU for at få godkendt støtten, "uagtet at en sådan konference aldrig fandt sted".

Samtidig er Morten Messerschmidt anklaget for dokumentfalsk ved at have fået en ansat i Dansk Folkeparti til at underskrive sig som chef på en falsk hotelkontrakt, der skulle bevise udgiften til konferencen.

* Skæbnetime for Morten Messerschmidt

Det er næsten umuligt at overvurdere, hvor afgørende dommen bliver for Morten Messerschmidts politiske karriere. Lige nu er han næstformand for Dansk Folkeparti med slet skjult titel af kronprins.

- Han er tiltalt for nogle meget tunge paragraffer. Så bliver han dømt og får fængselsstraf, så vil hans politiske karriere være afsluttet.

- Og han vil næppe kunne fortsætte i Folketinget. Enten må han selv udtræde, eller også bliver han dømt ud, siger politisk kommentator Hans Engell.

Og selv om man godt kan blive valgt ind igen, så vil det være nært umuligt at blive formand med sådan en dom i bagagen.

Bliver Morten Messerschmidt frikendt, vil det modsat betyde, at hans stjerne igen kan lyse klart. Han har stadig store og vægtige støtter i partiet.

- Bliver han frikendt, så vil han kunne række ud efter formandsposten, siger kommentatoren.

* En skygge over Dansk Folkeparti

Sagen har hængt over Dansk Folkeparti som et åg i årevis. Og en dom vil ikke kun være dårligt nyt for Morten Messerschmidt.

- Dansk Folkeparti har brug for Morten Messerschmidt. Han repræsenterer en intellektuel styrke, som vil være svær at undvære, og er en stor profil.

- Det vil samtidig kaste en skygge over partiet i det kommende kommunalvalg og folketingsvalg, siger Hans Engell.

En frifindelse er dog heller ikke idel lykke. For det rygstød vil kunne genstarte magtkampen om formandsposten, der allerede viste sit hoved på DF's sommergruppemøde sidste sommer.

- Så det er pest eller kolera for formand Kristian Thulesen Dahl. Bliver Messerschmidt dømt, så er der ikke nogen, der kan udfordre ham på posten. Men så vil han mangle ham i partiet, siger Hans Engell.

Han vurderer dog, at det på den lange bane vil være "absolut bedst" for Dansk Folkeparti, hvis Morten Messerschmidt bliver frikendt.