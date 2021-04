Syv procent af lønmodtagere har følt sig mobbet af kolleger

Samtidig har omkring seks procent følt sig udsat for diskrimination på arbejdspladsen, mens omkring to procent har følt sig udsat for seksuel chikane.

7,3 procent af lønmodtagerne på det danske arbejdsmarked har det sidste år følt, at de er blevet mobbet af ledere eller kolleger.

Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse foretaget af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) for Beskæftigelsesministeriet.

- Mobning og chikane er fuldstændig utilstedeligt - og det gælder uanset årsagen. Selv om det kun er en relativt lille andel, der - ifølge denne undersøgelse - har oplevet det, så er der ingen tvivl om, at det kan have ødelæggende konsekvenser, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen er gennemført i november 2020. Den har svar fra 7689 repræsentativt udvalgte lønmodtagere mellem 18 og 64 år.

Her er der blevet spurgt ind til forskellige krænkende handlinger som mobning, diskrimination, trusler, seksuel chikane og at blive frosset ude samt mulige årsager til chikanen.

Én procent af alle lønmodtagerne har oplevet at blive mobbet på baggrund af etnicitet. 1,3 procent har følt sig diskrimineret grundet etnicitet, mens 1,6 procent angiver køn som årsagen til at have følt sig diskrimineret.

Men flest angiver "andre årsager" end de oplistede i undersøgelsen. Det gælder ved alle krænkende handlinger.

Beskæftigelsesministeren pointerer, at "det er arbejdsgivernes ansvar at sikre et sundt psykisk arbejdsmiljø".

- Men fra regeringens side har vi gjort reglerne endnu mere tydelige ved blandt andet at samle de vigtigste regler i én bekendtgørelse og lanceret 14 initiativer mod seksuel chikane. Og vi er også i gang med trepartsforhandlinger om seksuel chikane, siger Peter Hummelgaard.

Undersøgelsen viser også, at det er mindre end en gang om måneden, at hovedparten af dem, der har været udsat for en krænkende handling, har oplevet det.