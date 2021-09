Syv millioner doser af fravalgt vaccine er på vej til Danmark

Danmark skal tage imod coronavaccinerne, men kommer de først til landet, er de svære at give videre.

Der er syv millioner doser af coronavaccinen fra Johnson & Johnson på vej til Danmark. Det er på trods af, at vaccinen ikke er en del af det officielle vaccinationsprogram.

Det skriver TV 2.

I forvejen er der omkring 600.000 doser på lager hos Statens Serum Institut (SSI). 100.000 af dem skal bruges i en egenbetalingsordning, hvor eksempelvis virksomheder kan købe vaccinerne til medarbejdere.

Men Sundhedsministeriet oplyser til TV 2, at "den resterende halve million doser er der ikke taget stilling til endnu".

SSI oplyser til TV 2, at Danmark er forpligtet til at tage imod dem.

Men kommer vaccinerne først til Danmark, er de svære at donere til andre lande gennem den internationale vaccinealliance Covax.

De vil nemlig kun levere direkte fra den enkelte producent til modtagerlandet.

De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen, kalder det "helt pløkåndssvagt", at vaccinerne skal forbi SSI på Amager i København.

- Det er der slet ingen grund til, for vi skal ikke bruge vaccinen. Det skal vi have stoppet, siger han til TV 2.

Omkring 50.000 danske borgere er vaccineret med Johnson & Johnson gennem den tidligere tilvalgsordning.

Men dem, der skal have et såkaldt booster-stik, får formentlig tilbud om et stik med enten vaccinen fra Pfizer eller Moderna, skriver TV 2.

Flere politikere mener, at Danmark bør donere vaccinerne til andre lande, der er bagud med vaccineudrulningen.

Både SF's og Venstres sundhedsordførere, Kirsten Normann Andersen og Martin Geertsen, siger til TV 2, at vaccinerne bør sendes videre.

- De vacciner, som vi endnu ikke har fået leveret, skal omdirigeres. Det er klart målsætningen, siger Geertsen til mediet.

Danmark har mulighed for at sende vaccinerne videre via bilaterale aftaler. Det er tidligere blevet gjort med blandt Kenya og Bhutan.