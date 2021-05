Syv mænd fængslet efter stor aktion mod narko og våben

Politiet fandt frem til store mængder ulovlige stoffer, da betjente tidligere på ugen slog til i en koordineret politiaktion flere steder på Sjælland.

I alt 635 gram kokain, 20 kilo hash, ammunition og et større kontantbeløb blev fundet på 21 forskellige adresser.

Særlig Efterforskning Øst anholdt 11 mænd i forbindelse med ransagningerne. Heraf har syv været fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved. De er alle blevet varetægtsfængslet i foreløbig fire uger.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

De resterende fire mænd mistænkes for at have spille mindre roller i sagen og vil derfor ikke blive krævet fængslet.

Anholdelserne blev gennemført onsdag som kulmination på en længerevarende efterforskning. De anholdte er i alderen 20 til 51 år.

Det er politiets opfattelse, at de anholdte har solgt og distribueret våben og narkotika. Handlen med våben og narkotika har haft sit udspring i Haslev med en 32-årig mand som bagmand for netværket.

Fra adressen i Haslev er der solgt og distribueret narkotika til de omkringliggende byer, mener politiet.

Samme netværk har efter politiets opfattelse indkøbt våben med videresalg til forskellige kriminelle miljøer for øje.

Blandt de 11 anholdte er flere af dem sigtet for at have besiddet og distribueret 2,2 kilo kokain i en periode fra januar til marts 2021.

Desuden er det politiet opfattelse, at flere af de anholdte i januar 2021 har handlet med våben.