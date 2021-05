Fangelejre: Børn kan vende hjem med disse alvorlige problemer

Det fortæller Anne-Sophie Dybdal, der er psykolog hos Red Barnet. Hun vurderer, at det vil tage flere år, før at børnene har et "normalt liv".

Tiden i syriske fangelejre vil have sat sig dybt i de 19 børn, som regeringen vil arbejde for at få hjem til Danmark, og de kan have alvorlige psykiske og sociale problemer.

Regeringen meddelte tirsdag, at den vil arbejde for at hente de 19 børn med enten dansk statsborgerskab eller anden tilknytning til Danmark fra syriske fangelejre. Tre kvinder med dansk statsborgerskab, som er mødre til 14 af børnene, vil følge med.

Når børnene vender hjem til Danmark er det vigtigste ifølge psykologen, at man skaber en hverdag for dem med skole og kammerater. Men det tager tid, at skabe et normalt liv.

- Det tager lang tid, vi snakker år. Man skal være opmærksom på, hvordan de har det. Nogle af børnene vil reagere med, at alt ser godt ud i starten på grund af den her lettelse, og så begynder tingene at pible frem, siger hun.

- Det allervigtigste er at få overblik over, hvordan de her børn har det, og hvordan de fungerer. Det er ikke sikkert, de skal have psykiatrisk behandling. I virkeligheden skal man lige vente lidt.

- Det primære er, at de kommer i børnehave, skole, får en sundhedsplejerske tilknyttet og at lærerne får at vide, hvordan de skal følge dem, siger hun.

Ifølge Anne-Sophie Dybdal kan børn i lejre som al-Hol og al-Roj, hvor de danske børn sidder, få angst, posttraumatisk stress og have en mangelfuld udvikling. De har eksempelvis ikke fået den stimulation, skolegang og mad, som danske børn har.

- Børnene får huller i barndommen. Der er ting, de ikke får lært, og der er ting i deres tænkning, der bliver påvirket. Det bliver alt eller intet for dem, hvor nogen er fjenden og andre er gode. De bliver også påvirket til ikke at have tillid til nogen. Det sætter sig dybt i et barn, siger hun.

Regeringen vil også forsøge at få tre mødre til nogle af børnene, der er mellem 1 og 14 år, med tilbage til Danmark. Sker det, er det sandsynligt, at de vil blive anholdt og retsforfulgt, så snart de betræder dansk jord.

Bliver de fængslet, er det ifølge Anne-Sophie Dybdal vigtigt, at de fortsat har kontakt til børnene.

- Det er rigtig vigtigt, at kontakten bevares. De skal ikke adskilles, så de ikke kan have kontakt, siger hun.

- Jeg ved ikke, hvordan mødrene har fungeret i deres rolle som forælder, men det danske system er rustet til er meget hurtigt at finde gode mennesker, som kan træde ind. Hvis der er familie, kommer de ind med det samme og får lov at opbygge en relation. I de lejre, de kommer fra, er der jo ikke nogen. De har været fuldstændig alene med mødrene, siger Anne-Sophie Dybdal.