Asylchef i Dansk Flygtningehjælp, Eva Singer, mener ikke, at det endnu er forsvarligt at sende syriske flygtninge hjem. For selv om situationen i Damaskus er forbedret, så er der stadig store konflikter i andre dele af landet. (Arkivfoto).

Syrere må blive - men flere sager venter

Fredag fik syriske flygtninge i to prøvesager lov til at blive i Danmark. Men i næste uge venter flere prøvesager, hvor flygtninge risikerer at blive hjemsendt.

Sagerne er de to første prøvesager, som er rejst, fordi Udlændingestyrelsen i februar udkom med en ny rapport, som ifølge styrelsen tegner et billede af, at der generelt er en forbedring af forholdene i særligt Damaskus-provinsen.

