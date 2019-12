Syrere får afslag på asyl på grund af bedre forhold

Det skyldes, at forholdene i Syriens hovedstad, Damaskus, er forbedret, så der ikke kan gives asyl alene på den baggrund. Og i de tre sager kan de heller ikke få ophold på baggrund af en individuel vurdering.

Det oplyser Flygtningenævnet på sin hjemmeside.

To af de tre afviste syrere er etniske kurdere og sunni-muslimer, mens den tredje er etnisk araber og sunni-muslim. De er alle fra Damaskus.

Udlændingestyrelsen har haft inddraget opholdstilladelsen fra flere syrere fra Damaskus-området i flere prøvesager. Det er sket med henvisning til at sikkerhedssituationen i landet er blevet bedre.

Flygtningenævnet har siden juni i en række afgørelser om syriske statsborgere fra Damaskus-området blandt andet udtalt, at de generelle forhold i området ikke længere kan begrunde opholdstilladelse efter udlændingelovens paragraf om midlertidig beskyttelsesstatus.

Nævnet har samtidig fundet, at der i de pågældende sager efter konkret vurdering har været et individuelt grundlag for en opholdstilladelse efter udlændingeloven. Enten på baggrund af konventionsstatus eller beskyttelsesstatus.

Derfor har nævnet i de tidligere sager omgjort Udlændingestyrelsens afslag på asyl og ladet syrerne i de tidligere sager blive i Danmark.

Men nu har nævnet altså for første gang stadfæstet afgørelsen fra Udlændingestyrelsen, fordi der i sagerne ikke kan gives ophold - hverken på grund af de generelle forhold eller efter en individuel vurdering.

I de tre nye afgørelser finder nævnet, at "de aktuelle forhold i Damaskus ikke længere er af en sådan karakter, at der er grundlag for at antage, at enhver vil være i reel risiko for at blive udsat for overgreb" i strid med Menneskerettighedskonventionen "alene som følge af den blotte tilstedeværelse på området".