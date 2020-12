Syrer får 12 år - ville dræbe tilfældige i København

Den 33-årige Moyed Al Zoebi dømmes for terror ved at have haft til hensigt at bringe en bombe til sprængning sammen med en yngre landsmand.

Planer om et blodigt angreb i København fører i Østre Landsret mandag til en straf på 12 års fængsel til en syrisk mand.

Den skulle fremstilles af over 17.000 tændstikker, fyrværkeri og batterier, som den yngre havde med i en rygsæk, da han kom rejsende til Danmark fra Tyskland. Med sig havde han også to køkkenknive.

På Hovedbanegården i København skulle han mødes med den 33-årige, der boede i Sverige efter at være flygtet fra borgerkrigen i hjemlandet.

Men den yngre blev stoppet i Rødbyhavn, og mødet 19. november 2016 blev ikke til noget.

Først et års tid senere blev Moyed Al Zoebi sigtet for forsøg på terror. Han har under sagen nægtet sig skyldig.

I landsretten har han valgt ikke at tage ordet, da han fik chancen, inden nævninger og dommere gik ud for at votere om straffen.

Efter dommen smiler og småsnakker han med tolk og forsvarer. Da han ankom til retslokalet, gav han en albuehilsen til en efterforsker fra Københavns Politi.

I et asylcenter i Sverige irriterede Moyed Al Zoebi andre beboere, fordi han i tiden op til rejsen til København konstant talte om Islamisk Stat. Det har et vidne tidligere under sagen fortalt.

En måned før det planlagte angreb chattede han med sin mor: "Jeg vil dræbe hele verden, indtil Gud bliver tilbedt 100 %".

Dagen før afrejsen til København publicerede han på Facebook en video med sig selv. Den handler om jihad og om de vantro. Og om at ofre sig for profeten.

Landsrettens dom er en stadfæstelse af en afgørelse, som Københavns Byret kom frem til i april 2019. Fængsel i 12 år stemmer med den retspraksis, som Højesteret har fastlagt.

Forsvareren, advokat Thomas Brædder, mente, at otte år ville være det rigtige resultat. Blandt andet fordi man ikke ved, hvilken rolle den 33-årige skulle have i angrebet.

Omvendt har senioranklager Henrik Aagaard argumenteret for, at der kan kunne gives mere end 12 år.

- De ville dræbe et stort antal mennesker og også lemlæste et stort antal mennesker, har han sagt mandag formiddag om de to mænd.

Den yngre har i Tyskland fået en dom på fængsel i seks år. Den lave straf skyldes hans alder.