Synet på jøder er præget af gamle konspirationsteorier

Jøder har for meget indflydelse på finansverdenen, sagde nazisterne i 1930erne og under Anden Verdenskrig som et argument for at fjerne denne folkegruppe fra Europa. Konspirationsteorien om jødernes magt døde ikke med nazisternes regime, men er stadig udbredt flere generationer senere, også blandt danskere. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Det fremgår af nye tal fra den amerikansk-jødiske organisation Anti-Defamation League, som bekæmper antisemitisme og diskrimination.

Organisationen har interviewet borgere i 18 lande, heriblandt Danmark, om deres syn på jøder. 19 procent af de adspurgte danskere svarer, at "det formentlig er korrekt", at jøder har for meget magt på internationale finansielle markeder.

Lige så stor en andel mener, at det formentlig er korrekt, at jødehad skyldes "måden jøder opfører sig på".

Anti-Defamation League har interviewet 504 tilfældigt udvalgte danskere for at opdatere organisationens overblik over synet på jøder rundt omkring i verden. Det er dog et lavt antal respondenter, som indbefatter en højere statistisk usikkerhed end i de fleste undersøgelser, og derfor skal undersøgelsen tages med et vist forbehold, mener Henri Goldstein, der er formand for Det Jødiske Samfund i Danmark.

Men tallene bekræfter ifølge ham, at antisemitiske konspirationsteorier lever i bedste velgående, påpeger han.

- Disse tal er ikke overraskende eller nye. Det er heller ikke blevet værre. Men de bekræfter, at der er en gruppe mennesker, der har en anti­semitisk holdning i Danmark. Jeg tror, det er en lille gruppe, der holder fast i nogle generaliseringer om jøder, siger han og understreger, at han oplever en stor opbakning til det jødiske liv i Danmark.

Det sidste bekræftes også i de seneste tal, der viser, at cirka 85 procent tænker godt om jøder. Det er næsten samme andel, der svarer, at de tænker godt om kristne.

Rapporten om antisemitisme kommer, kort efter at 84 jødiske gravsten på en begravelsesplads i Randers blev overhældt med grøn maling, ligesom jøder flere steder i landet blev chikaneret med jødestjerner på deres hjem.

Det skete på 81-årsdagen for Krystalnatten i Tyskland. De mistænkte gerningsmænd tilhører eller har forbindelse til den nationalsocialistiske organisation Nordfront, der har som mål "at arbejde for at vinde magten tilbage fra den globale zionistiske elite, som økonomisk og rent militært har okkuperet større dele af verden".

Når man stadig kan finde holdningen blandt danskere, at jøder har for meget magt i samfundet, er det et levn fra en gammel myte fra middelalderen. Her begyndte de første konspirationer om en magtfuld jødisk sammensværgelse, forklarer kulturhistoriker Morten Thing, der har forsket i antisemitismens væsen.

Teorierne om jøderne blev først for alvor udbredt med skriftet "Zions Vises Protokoller", et falsum fra begyndelsen af 1900-tallet skrevet i Ukraine. I 1918 udkom det på svensk og to år senere på dansk.

- Det indeholder et helt katalog over alt det, man siger om jøderne. Det er et skrift, Hitler også læste, og som kom til at præge hans egen bog "Mein Kampf" meget, siger Morten Thing.

Mens meget af det jødehad, Hitler udbredte, døde med naziregimets kollaps, har flere af konspirationerne i "Zions Vises Protokoller" vist sig mere sejlivede, og især i Mellemøsten i dag er skriftet stadig udbredt, forklarer Morten Thing.

Antisemitismen i Europa findes i mange afskygninger, kunne man høre i programmet "Verden ifølge Gram" på P1 i tirsdags. Islamisk antisemitisme er i dag mere udbredt i Europa og har ført til flere terrorangreb og drab på jøder også i Danmark. Men en mere mainstream form for jødehad viser sig i disse år, mener Sofie Lene Bak, historiker, adjunkt ved Københavns Universitet og forsker i antisemitismens historie.

- Antisemitisme er blevet mere stuerent. I debatter på Facebook om omskæring og Israel finder man i kommentarerne klassisk antisemitiske stereotyper og fjendebilleder, sagde hun bl.a. i programmet.