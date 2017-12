Synagogeangreb i Göteborg bekymrer danske jøder

Det er stærkt bekymrende, hvis det viser sig, at brandangrebet på en synagoge i Göteborg er politisk motiveret.

Sådan lyder det fra Dan Rosenberg Asmussen, formand for Det Jødiske Samfund.

- Vi er selvfølgelig lettede over, at ingen er kommet til skade. Desværre er vi ikke rigtig overrasket over angrebet, for det er desværre et kendt mønster.