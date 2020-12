Sylespids skribent og samfundsrevser

Årgange med grånende hårpragt husker Metz fra Danmarks Radio, hvortil han kom efter uafsluttede historiestudier i det skelsættende år 1968.

Fra 1969 arbejdede han i DR som selvlært journalist i næsten to årtier, først på Radioavisen og fra 1977 som politisk reporter og studievært på TV-Avisen.

Tirsdag den 22. december fylder Georg Metz 75 år.

Han voksede op i et jødisk borgerligt hjem i København og fik en omfattende kulturel dannelse med i bagagen.

Efter DR og en kortvarig tjans som filmkonsulent kom han i 1991 til dagbladet Information. Her havde han 1994-1996 posten som chefredaktør for avisens selvrådende og jævnt uregerlige medarbejdere.

Metz er stadig tilknyttet den gamle modstandsavis. I dag skriver han ætsende klummer og svinger jævnligt krabasken over magtens mænd og kvinder. Han skriver også anmeldelser, især af bøger om historie og opera.

Georg Metz er kendt som hældende mod venstre. Han er en stærk fortaler for kritisk journalistik og har et særligt - men sjældent kærligt - øje til "korsridderne i Dansk Folkeparti" og deres politik.

Han har også været formand for Danske Skønlitterære Forfattere. Men i 2002 trak han sig efter en strid med daværende kulturminister Brian Mikkelsen (K) om besparelser på forfatternes bibliotekspenge.

Og så har Georg Metz en særlig passion: Han har et værksted, hvor han bygger miniaturetableauer med scener fra operaens verden - fra eksempelvis La Bohème, Don Giovanni og Aïda. Her udfolder han temaerne had og kærlighed, liv og død.

Georg Metz er gift med oversætter Benedicte Wern. De har to børn sammen.