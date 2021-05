Sygeplejerskers overenskomstforhandlinger fortsætter tirsdag

Det oplyser Dansk Sygeplejeråd (DSR) på sin hjemmeside.

Da forhandlinger er omfattet af tavshedspligt, kan Grete Christensen, formand i DSR, ikke løfte sløret for, hvor langt man er nået.

- Men jeg kan sige, at vi taler med hinanden og har aftalt, at vi hver især går hjem og tænker os om, inden vi mødes igen i næste uge, lyder det.

Mødet mellem de to parter sluttede fredag efter fire timers forhandlinger. Disse genoptages tirsdag og fortsætter onsdag 12. maj, fremgår det af Dansk Sygeplejeråds hjemmeside.

Parterne blev fredag indkaldt til forhandlinger, efter at medlemmerne i DSR stemte nej til den nye overenskomstaftale. Herefter blev der varslet strejke blandt landets sygeplejersker.

Grete Christensen har tidligere fortalt, at det var et snævert flertal, der stemte nej til den tidligere overenskomst, der inkluderer lønstigninger på lige over fem procent over tre år.

Det kan dog blive sværere end som så at honorere ønsket om højere lønninger, vurderer Nana Wesley Hansen, som er lektor på Københavns Universitet.

- Man risikerer, at organisationer fremadrettet måske finder på at spekulere i at undlade at indgå forlig, hvis de tror, at de kan opnå noget bedre i Forligsinstitutionen, vurderede hun.

Strejken blandt sygeplejersker kan blive udsat to gange med to uger, da der er blevet taget højde for, at der kan blive brug for flere møder.

Finder strejken sted har DSR valgt 5300 medlemmer, der skal deltage. De er fordelt over hele landet.

Der er i alt i underkanten af 80.000 medlemmer i fagforeningen.