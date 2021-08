Sygeplejersker udvider strejke endnu en gang

Dansk Sygeplejeråd (DSR) udvider endnu en gang sin igangværende strejke.

Yderligere 315 sygeplejersker vil strejke fra 31. august. Det oplyser DSR, der er fagforening for mange af landets sygeplejersker, i en pressemeddelelse.

De 315 sygeplejersker vil tilslutte sig den strejke, der har været i gang siden midten af juni.

Fra strejkens start har cirka 5000 sygeplejersker været udtaget. Efterfølgende er der de seneste tre uger blevet udtaget flere sygeplejersker til strejken.

Samlet for de seneste tre uger er yderligere 1142 sygeplejersker udtaget til at strejke. Oveni kommer så de 315 sygeplejersker, som DSR nu kan melde om.

Den seneste udvidelse omfatter sygeplejersker i kommunerne, og det kommer især til at ramme borgere i overgangen fra sygehus til kommune.

De udtagne sygeplejersker er stort set alle fra visitationsafdelinger eller hjemmesygeplejen og med ansvar for overgangene fra sygehus til kommune.

Grete Christensen, der er formand i DSR, mener, at det er nødvendigt med en optrapning af konflikten.

- Så længe arbejdsgivere og politikere bliver ved med at stikke hovedet i busken, har vi ikke andre muligheder end at stramme skruen.

- Derfor intensiverer vi nu strejken yderligere ved at udtage 315 af de sygeplejersker, som hver dag er med til at sikre, at kommunen er klar til at tage over, når patienter udskrives fra sygehuset, siger Grete Christensen.

Årsagen til sygeplejerskernes strejke er utilfredshed med de lønstigninger, som sygeplejerskerne var stillet i udsigt for de kommende år.

Et stort ønske fra sygeplejerskerne er at sløjfe tjenestemandsreformen fra 1969. Ifølge dem er den skyld i et lønefterslæb.

Reformen placerede 40 forskellige faggrupper på forskellige løntrin. Særligt kvindedominerede fag som eksempelvis sygeplejersker, jordemødre og sosu-assistenter ligger på de nederste løntrin.