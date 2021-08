Sygeplejersker i opråb: Lad alle partier arbejde med lønkomité

Flere partier afviser indgreb i sygeplejerskestrejke. Forbund vil have nejsigere med i arbejde med ny komité.

Selv om en række partier vil stemme nej til et lovindgreb, der afblæser sygeplejerskestrejken, bør de alligevel indgå i arbejdet med en ny komité, der skal kigge på lønstrukturerne, som nedsættes med loven.

Det skriver Dansk Sygeplejeråd (DSR) i et høringssvar til loven.

- Lønstrukturkomitéen omfatter mange faggrupper og ikke kun sygeplejersker, og der er behov for alle partiers synspunkter i forhold til dette vigtige arbejde, lyder det i høringssvaret.

Strejken blandt sygeplejerskerne brød ud i juni, efter at de stemte nej til den mæglingsskitse, parterne med Forligsmandens hjælp var nået frem til.

Netop den skitse vil regeringen og et flertal i Folketinget nu ophæve til lov for at ende konflikten.

Sygeplejerskerne stemte oprindeligt nej, da de mener, der er et lønefterslæb, der skal gøres op med. Blandt andet på grund af en reform fra 1969.

Tjenestemandsreformen placerede 40 faggrupper på forskellige løntrin, hvor særligt fag med mange kvinder som sygeplejersker lå nederst.

I skitsen lægges der op til, at der nedsættes en komité om lønstrukturen i den offentlige sektor som helhed - og ikke bare sygeplejerskerne.

Flere af partierne, som agter at stemme imod indgrebet, har tidligere talt for et opgør med netop Tjenestemandsreformen.

Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, Alternativet og de løsgængere, der udgør Frie Grønne, vil stemme imod lovforslaget.

De udgør dog kun samlet set 47 mandater i Folketinget. Der tegner sig derfor et stort flertal for at gribe ind og slutte strejken.

Der stemmes om loven fredag. Bliver den vedtaget, træder den i kraft og stopper sygeplejerskernes strejke lørdag.