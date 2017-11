Sygeplejersker: Sundhedsplatform er velforberedt

- Dét, jeg har hørt, er, at klokken 03.00 i nat kom systemet op at køre. Jeg har ikke hørt om uregelmæssigheder, siger Helle Dirksen.

Regionen har forberedt sine 12.000 ansatte på systemet, som er blevet kraftigt kritiseret af læger og andet sundhedspersonale i Region Hovedstaden.

- Det er helt klart mit indtryk, at vores medlemmer føler sig godt forberedt. Det er selvfølgelig altid med spænding, når man går i gang med sådan et system. For én ting er at blive uddannet til det. Noget andet er, når man skal bruge det. Derfor er der også et ekstraordinært stort beredskab, siger Helle Dirksen.

Rigsrevisionen undersøger Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden, hvor kræftpatienter blev ramt.

Spørgsmål: Tror du, at Region Sjælland har lært af problemerne i Region Hovedstaden?

- Ja. Det er klart mit indtryk, at man har lært af de problemer. Derfor ville der jo sagtens kunne opstår problemer. Vi følger det også meget tæt. Vi har tæt dialog med vores fællestillidsrepræsentanter, siger Helle Dirksen.

- Det er selvfølgelig problematisk, hvis systemet kommer til at betyde, at man har mindre patient-kontakt end før. Det er trods alt for patienterne, at sygehusene er der.

Helle Dirksen har fulgt Sundhedsplatformens problemer i Region Hovedstaden. Det er hendes indtryk, at mange problemer er løst. Hun tør ikke spå, om systemet bliver bedre.

- Det må tiden jo vise. Systemet skulle jo gerne give en bedre kvalitet og en større sikkerhed for patienterne, siger Helle Dirksen.

-