Sygeplejerskekonflikten forkorter DF's sommergruppemøde

Sygeplejerskernes over to måneder lange strejke står til at slutte snart, efter at Folketinget torsdag har påbegyndt hastebehandlingen af den lov, som gør en ende på konflikten.

Her har folketingsgruppen været samlet siden onsdag. Men fredagens planlagte program skrottes helt. Det vil sige, at det planlagte pressemøde fredag heller ikke bliver til noget.

- I lyset af Folketingets hastebehandling af regeringens lovforslag om sygeplejerskekonflikten og indkaldelse af Folketinget, ser DF sig nødsaget til at forkorte sommergruppemødet med en dag, og i konsekvens heraf aflyses pressemødet i morgen fredag, skriver partiet i en pressemeddelelse.

- Der vil blive afholdt pressemøde på et senere tidspunkt, som vi vender tilbage om, tilføjes der.

Det er normalt på et sommergruppemøde, at partierne fortæller om deres politiske visioner og planer for den kommende politiske sæson.

For DF har det på det seneste ikke handlet meget om partiets politik, men om en retssag med næstformand Morten Messerschmidt i hovedrollen.

Messerschmidt fik tidligere på måneden i Retten i Lyngby en dom på seks måneders betinget fængsel for svig med EU-midler og dokumentfalsk. Han har anket dommen til landsretten. Men emnet havde formentlig fyldt en del fredag ved pressemødet.

Sagen drejer sig om uberettiget udbetaling af EU-midler til en konference, som skulle holdes i tilknytning til DF's sommergruppemøde i Skagen i 2015.

Messerschmidt ansøgte om pengene på vegne af partialliancen Meld. Men hverken formelt eller reelt blev der afholdt en Meld-konference, har en enig domsmandsret i Lyngby vurderet.

Derfor fik pengene karakter af en direkte eller indirekte finansiering af et nationalt parti, hvilket klart strider imod en forordning.

I realiteten havde Meld i 2015 kun to aktive medlemmer. Partiets eneste aktive funktion var at kanalisere økonomisk støtte fra Europa-Parlamentet til Messerschmidts projekter, hed det i dommens præmisser.

Desuden begik Messerschmidt ifølge byretten dokumentfalsk. Han satte sin underskrift på en falsk kontrakt mellem Meld og det hotel, som skulle stå for konferencen.

Byretten forkastede Messerschmidts forklaring om, at han skrev under uden at gøre sig bekendt med indholdet. Det tager omkring et minut at læse kontrakten, noterede byretten.

Det var i forbindelse med DF's sommergruppemøde sidste år, at Messerschmidt blev valgt som næstformand for DF. Han afløste Søren Espersen.