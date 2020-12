Sygeplejerske tiltalt for at filme nøgne kvinder i smug

Gennem et nøglehul og på andre måder i skjul filmede og fotograferede en sygeplejerske nøgne kvinder i en lejlighed. En gang fotograferede han også en bevidstløs kvinde på et hospital.

Tirsdag står sagen til at begynde i Retten på Frederiksberg. Forud for retsmødet ønsker forsvarer Casper Andreasen ikke at oplyse, hvordan manden forholder sig til anklagerne.

En del af sagen går på, at han som sygeplejerske på et hospital sidste år fotograferede en kvinde med blottede bryster. Det skal være sket, mens hun var bevidstløs eller i en bedøvet tilstand.

Og ni gange blev en pige på under 15 år filmet i smug, fremgår det af anklageskriftet. Det skete med en mobiltelefon på et badeværelse i en lejlighed i 2018 og 2019.

Telefonen havde han placeret på en måde, så den forekom skjult og med direkte udsyn til brusekabinen, mens pigen gik i bad, lyder det.

Han skal også to gange have filmet en kvinde, mens hun var på toilet i en lejlighed. Telefonen var skjult i en toiletkurv.

Ifølge anklageskriftet filmede han i en lejlighedsopgang tilbage i 2017 også flere kvinder i en lejlighed med sin mobiltelefon gennem et nøglehul i hoveddøren.

Det skete angiveligt mindst 20 gange, mens kvinderne var på toilet eller gik rundt uden tøj på.

I august 2019 blev han dog opdaget, da han med sin mobil skal have filmet eller forsøgt at filme en kvinde, som var nøgen i et baderum på et kollegie.

Det fremgår ikke af anklageskriftet, om han kendte pigen og kvinderne, som han filmede.

Foruden en frihedsstraf kræver sagens anklager manden frakendt retten til at være sygeplejerske indtil videre.