Sygeplejerske får to års fængsel for at voldtage patient

En mandlig sygeplejerske er blevet idømt to års fængsel for at have voldtaget en kvindelig patient en nat i december sidste år.

Den 33-årig sygeplejerske Loai Khalil Al-Alami har selv erkendt at have forgrebet sig på kvinden, men nægtet, at overgrebet udviklede sig til en decideret voldtægt.

- Der er ingen tvivl om, at jeg både skammer mig og har dårlig samvittighed, sagde han ved et retsmøde i sagen torsdag.

Foruden fængselsstraffen fratages han retten til at arbejde som sygeplejerske.

Straffen er lidt mildere end de to et halvt års fængsel, som Søren Harbo havde krævet.

- Udgangspunktet er et år og to måneder for den type voldtægt. Men jeg synes, at det var væsentligt mere alvorligt. Derfor påstod jeg to et halvt år, men det er uberørt land. Vi har ikke set noget lignende, siger anklageren.

Sygeplejersken valgte at anke afgørelsen.

Overgrebet fandt sted i akutmodtagelsen på Rigshospitalet tidligt om morgenen den 9. december sidste år. Kvinden var kommet ind på hospitalet, og ifølge sygeplejersken var hun meget beruset.

- Jeg rusker lidt i hende et par gange, men hun reagerer nærmest ikke - andet end nogle mumle-lyde, sagde Loai Khalil Al-Alami i retten.

Herefter gennemgik han den unge kvindes krop for skader, inden han lagde hende i aflåst sideleje. Den manøvre skulle ifølge sygeplejersken sikre, at hun ikke blev kvalt i sit eget opkast.

Den 33-årige mand forklarede detaljeret, hvordan han befølte sin patient med hænderne.

- Men så tænker jeg, at det er noget svineri, jeg har gang i. Pludselig vender hun sig om og peger på mig og siger "jeg slår dig ihjel". Det svarer jeg ikke på, for jeg ved godt, at jeg har dummet mig, sagde han.

Den unge kvinde, der var 24 år på gerningstidspunktet, husker situationen anderledes. I torsdagens retsmøde forklarede hun, at hun ikke havde drukket så meget, men at hun alligevel følte sig lammet og kastede op.

På trods af lammelsen sagde kvinden, at hun vidste, hvor hun var, og hvad der skete under hele forløbet. Samlet set mener hun, at overgrebet strakte sig over cirka ti minutter.

- Det er ikke noget, en sygeplejerske skal gøre ved mig. Jeg er i chok. Han prøver at flytte mig ud til kanten af sengen.

- Han rører ved mig tre-fire gange både analt og ved skeden, men bliver afbrudt, når der kommer personer ind på stuen, siger den tydeligt berørte kvinde, der lå på en firemandsstue, sagde hun.

Hver gang personerne forlod stuen, fortsatte sygeplejersken ifølge kvinden berøringerne, og i sidste ende udviklede det sig til voldtægt.