Sygehusmedarbejder med coronavirus er afgået ved døden

En medarbejder på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er afgået ved døden efter at have været smittet med Covid-19. Det er den sygdom, man får af coronavirusset.

Det oplyser hospitalet på hjemmesiden.

- Vi ved ikke, om den pågældende er smittet i forbindelse med sit arbejde på hospitalet, men den pågældende har arbejdet med patientkontakt i en afdeling med Covid-19 smittede patienter.

- Derfor er der en mulighed for, at den pågældende er smittet i denne sammenhæng, skriver hospitalsdirektør Anne Jastrup.

Det er uvist, hvilken profession den pågældende medarbejder har haft, ligesom alderen på den afdøde heller ikke er oplyst.

Ifølge dagbladet B.T. er der tale om en 36-årig mand, der har arbejdet som sosu-assistent på Bispebjerg Hospital.

- Det her siger noget om, hvor alvorlig den her situation er, og at de, som er i forreste linje, er nogle af dem, der er allermest udsatte, siger formanden for social- og sundhedsansatte i fagforbundet FOA, Torben Klitmøller Hollmann. til B.T.

Hospitalsdirektør Anne Jastrup skriver, at der vil være hjælp at få for bekymrende kolleger.

- Jeg forstår, at denne situation, ud over sorg blandt kolleger og medarbejdere ved hospitalet, naturligvis også kan give anledning til bekymring. Vi vil naturligvis tage hånd om denne bekymring, så godt vi kan, skriver Anne Jastrup.

Hun har ikke yderligere kommentarer til den konkrete sag.

De Praktiserende Lægers Organisation (PLO) oplyste onsdag, at en praktiserende læge, der var smittet med coronavirus, var afgået ved døden.

Der var tale om en 63-årig mand fra Hvidovre.

Ifølge PLO døde han efter fire ugers sygdom og tre ugers intensiv behandling som følge af sygdommen Covid-19.

Ifølge PLO er det ikke muligt at fastslå, om manden er blevet smittet på eller uden for klinikken.