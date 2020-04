Sygehuse kæmper med forkerte svar på coronatest

Hvis testen giver et misvisende resultat, kan det føre til, at patienten viderefører smitten til andre indlagte eller personalet.

Det er netop, hvad der er sket på et nyremedicinsk afsnit på sygehuset i Holstebro.

Ifølge avisens kilder har et falsk negativ svar ført til, at store dele af medarbejderstaben på afsnit M3 er blevet smittet.

- Problemet er, at du ikke kan vide, om patienten er syg af Covid-19 eller ej, fordi man ikke kan regne med de her test, siger Bente Rasmussen, 1. næstformand i Dansk Sygeplejeråds kreds i Midtjylland til Jyllands-Posten.

På Hospitalsenheden Vest har man nu besluttet at skærpe reglerne.

Hvis en coronatest er negativ, men der fortsat er mistanke om Covid-19, skal patienten forblive isoleret og undersøges yderligere.

Også på Hvidovre Hospital har man oplevet misvisende svar på prøverne.

Ifølge Thomas Benfield, overlæge på infektionsmedicinsk afdeling, har man flere gange oplevet, at folk er blevet testet negative for corona for så kort tid efter i anden omgang at blive testet positive.

Derfor har hospitalet siden onsdag aften ændret den måde, man tester på.

- Vi tager allerførst en mere præcis og følsom undersøgelse, hvor vi suger ned i lungerne. På den måde håber vi på at kunne reducere den samlede fejlprocent i testene, siger Thomas Benfield til Jyllands-Posten.

Ifølge overlægen er der en fejlprocent på 15 procent i testene.

Hos Sundhedsstyrelsen erkender man, at der kan være et problem.

- Det gælder for de fleste test, at vi oplever det, der hedder, at de er falsk positive eller falsk negative. Derfor vil man også indimellem i særlige situationer gentage en test, siger centerchef i Sundhedsstyrelsen Helene Probst siger til Jyllands-Posten.